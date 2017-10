Rottweil Italienisch in den Schulgängen

Nach der Ankunft der italienischen Schüler am Samstagabend in Rottweil verbrachten den Sonntag in den Familien. Am Montagmorgen wurden sie in der Nell-Breuning-Schule von Siegmar Kettner, dem Abteilungsleiter der beruflichen Gymnasien, begrüßt. Im weiteren Verlauf gab es für die Schüler ein reichhaltiges Programm. So nahmen sie an einer Stadtführung in Rottweil sowie an einer Stadtrallye in Konstanz teil. Ebenso wurden die Städte Villingen und Stuttgart besucht. In Villingen wurde unter anderem das Druckzentrum Südwest besichtigt, in Stuttgart stand ein Besuch des Linden-Museums auf dem Tagesplan.

Bei den Programmpunkten wurden die italienischen Schüler von ihren mitgereisten Lehrern sowie von den beiden Italienischlehrerinnen der Nell-Breuning-Schule begleitet. Darüber hinaus nahmen die italienischen Schüler an regulären Unterrichtsstunden teil und erhielten so einen konkreten Einblick, wie Unterricht hier abläuft.

Die Abschlussveranstaltung bestand in einem gemeinsamen Essen am Freitagmittag. Am Samstagmorgen hieß es dann wieder Abschied nehmen von Rottweil und den Partnerschülern.