Rottweil Ist bald der Friedrichsplatz dran?

Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Hängebrücke steht und sich Besucherströme einstellen – worauf fast alle in der Stadt hoffen. Die neue GHV-Spitze will, dass die Stadt darauf gewappnet ist. Besser vielleicht als auf die Eröffnung des Testturms. Beide sehen Nachholbedarf. Es müsste schnellstmöglich eine Informationstafel nahe des Testturms angebracht werden, damit die Besucher wissen, wie sie in die Stadt kommen und was sie dort alles erwartet. Dass in Rottweil überhaupt keine Auswirkungen durch den Turmtourismus zu spüren sei, können beide nicht bestätigen. Sowohl Karin Huonker als auch Detlev Maier sprechen von zusätzlichen Kunden, die von auswärts kämen.