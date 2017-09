Launig-selbstbewusst blickte Hansjörg Mehl zurück auf die Anfänge seines Engagements. Mehr als 140 Konzerte habe es inzwischen gegeben, große Namen und Lokalgrößen gegen den Widerstand vieler. Der damalige Kulturamtschef Thomas Greiner habe gewettert: "Dein Musikgeschmack ruiniert jedes Festival!" – gemeint war der Ferienzauber. Doch Mehl hat sich durchgesetzt. Nach 20 Jahren stand er wieder vor begeistertem Publikum.

German Klaiber, Bass, Arno Haas, Saxofon, Patrick Tompert, Piano, und Elmar Frey, Schlagzeug, legten furios los mit einem Jazz-Programm vom Feinsten. Abstimmung und Zusammenspiel sowohl in den Soli als auch in der Begleitung beherrschten die vier Musiker. Das sich selbst reflektieren inklusive. Rasant ging es mit "Black Nile" los. Rhythmisch leicht und zurückgenommen spielten sie "Invitation". Patrick Tompert glänzte durch glasklaren Anschlag am Piano, Arno Haas faszinierte durch starke Linienführung und Variationsdichte am Saxofon, während Elmar Frey am Schlagzeug in – scheinbarer – Leichtigkeit perfekt seinen Part ausspielte und German Klaiber am Kontrabass zu großer Untermalung ausholte.

Nicht nur die rhythmisch starken Stücke in hohen Tempi ließen die Zuhörer aufhorchen, sondern auch die bewusst retardierenden leisen Werke. Hier zeigten die Musiker ihr solistisches Können: Weich mit dem Besen streichend begleitete Elmar Frey Arno Haas am klangvollen Sopransaxofon. Pianist Patrick Tompert und Kontrabassist German Klaiber ließen in Duobesetzung die Ballade zart ausklingen. Eigenkompositionen wie "K’Pawlren" von Patrick Tompert oder "Not Real­ly Sorry" von German Klaiber überzeugten durch Virtuosität jedes einzelnen Musikers und in exzellentem Zusammenspiel aller. Letzteres schien wie ein lässiger Blues mit äußerst variationsreichem Saxofon, souveräner Kontrabassbegleitung und darüber perlendem Piano.