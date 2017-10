Rottweil Interesse an lokalen Nachrichten

Es ist schön mitzuverfolgen, wie die Dritt- und Viertklässler durch dieses Projekt auf spielerische Weise einen Einblick in die lokalen und globalen Ereignisse erhalten. Dabei wird nicht nur die Lesefreude geweckt, sondern auch das Interesse an den aktuellen regionalen Geschehnissen gestärkt. Die Schüler sammeln ihre ersten Erfahrungen auf einem neuen Gebiet und lernen auch, diese Informationen und Nachrichten richtig einzuordnen. Der Spaß beim Austausch in den Klassen darf dabei in diesem Alter natürlich nicht fehlen. Insgesamt 35 Schulklassen mit rund 700 Schülern haben sich zum "LeseSpaß" angemeldet. Das zeigt, wie pädagogisch wertvoll auch die Lehrer das Projekt für die weitere Entwicklung der Kleinen halten.