Rottweil Interessante Erfahrungen bei Besuch in Irland

Die Vorfreude war groß und steigerte sich ins Unermessliche, als die Gruppe in Dublin begrüßt wurde. Im "Convent of Mercy", der Secondary School for Girls in Roscommon, wurden die Schülerinnen herzlich von ihren Austauschpartnerinnen, deren Familien sowie der Direktorin und den Lehrern bei einem kleinen Snack begrüßt. Am nächsten Tag war Schule angesagt: für alle eine sehr interessante Erfahrung, da der Unterricht dort anders gestaltet ist, und alle Schülerinnen Schuluniformen tragen. Im Anschluss gab es eine Führung durch die Stadt Roscommon.

Am darauffolgenden Tag war die Gruppe mit ihren Austauschschülerinnen in Castlebar und dort im National Museum of Country Life. Um ihnen die Innenstadt zu zeigen, wurden die Mädchen von den Lehrerinnen anschließend ins Stadtzentrum geführt, wo sie die Möglichkeit hatten, shoppen zu gehen. Das Wochenende verbrachte jede in ihrer Gastfamilie.

Der Montag stand ein Ausflug nach Galway an die Küste auf dem Programm. Am Dienstag war wieder Unterricht, und die Iren gaben ein Konzert mit irischer Musik und Tänzen für die Gäste. Am Mittwoch hieß es dann Abschied nehmen.