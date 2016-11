Rottweil Intensives Proben am Bodensee

Die Proben wurden begleitet durch Stimmbildungseinlagen, Meditationspausen und kurzen Impulsen, die die Jugendlichen mit Spielen an der frischen Luft verbrachten. Neben den intensiven und lehrreichen Proben kam aber auch die Freizeit nicht zu kurz. Diese verbrachten die Sänger direkt am Ufer des Bodensees, der zwei Minuten von der Herberge entfernt lag.

In den Mittagspausen spazierten sie am See entlang und bereiteten ihre Stimmen für die nächsten anstehenden Proben vor.

Gemeinschaftsgefühl im Mittelpunkt