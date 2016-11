Rottweil Instagram-Star inspiriert fast 16.000 Fans

Stahlharte Muskeln, kein Gramm Fett zu viel – Stimmlers Form ist das Ergebnis harter Arbeit und eiserner Disziplin. "Verlier nie dein Ziel aus den Augen, bleib positiv und trainiere hart!", schreibt er auf Englisch unter eins seiner Bilder – und hunderte Fans schreiben ihre begeisterten Kommentare darunter. "Krasse Form", "Du motivierst mich!". Seine "Follower" kommen aus der ganzen Welt – Brasilien, Malaysia, Amerika...

Fast täglich schickt Stimmler per Instagram Foto-Grüße aus dem Fitnessstudio, schreibt dazu wie er trainiert oder zeigt sich auch mal ganz entspannt zuhause. Für besonders viel Furore sorgen aber die Bilder, auf denen er bei professionellen Fotoshootings in Szene gesetzt wurde.

Seinen Instagram-Erfolg hat der 23-Jährige in erstaunlich kurzer Zeit erreicht. Erst im April hat er begonnen, Bilder von sich zu veröffentlichen. "Dass das alles so schnell ging, hat mich schon überrascht", sagt er. Beim Gespräch im Café Pauls in Rottweil trinkt der Sportler stilles Wasser – und es ist schnell zu merken, dass er eigentlich kein Typ ist, der sich in den Vordergrund drängt. "Ich bin eher von der ruhigeren Sorte", schmunzelt er. Stimmler hat ganz bodenständig eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker in Spaichingen absolviert, jetzt macht er eine Fortbildung zum Fertigungstechniker in Schwenningen.