Rottweil Innenstadt: Feuerwerk auch dieses Jahr verboten

Grund genug für Rottweils neue Ordnungsamtsleiterin Renate Glatthaar, das Verbot ihres Vorgängers Jörg Alisch zu erneuern: Auch 2016 ist Feuerwerk aus der Innenstadt verbannt: "Es sind ausnahmslos alle Formen von Feuerwerk – egal ob Raketen, Böller oder Knallfrösche verboten", unterstreicht Glatthaar. Die Stadtverwaltung hat bereits Schilder aufhängen lassen, um die Verbotszone zu markieren. "Die Grenze kann man sich einfach merken: Sie verläuft ziemlich genau entlang der ehemaligen Stadtbefestigung."

Die Polizei wird in der Silvesternacht verstärkt Präsenz zeigen. 50 Euro drohen übrigens jedem, der sich nicht an das Verbot hält. Glatthaar: "Bei Vorsatz kann auch ein Bußgeld bis zu 100 Euro fällig werden." Übrigens: Feuerwerk ist in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Alters- und Pflegeheimen sowie historischen Gebäuden mit einem offenen Fachwerk ohnehin landesweit verboten.

Außerhalb der historischen Innenstadt und in sicherem Abstand der genannten Gebäude ist Feuerwerk natürlich auch in Rottweil erlaubt. Die Feuerwehr mahnt aber auch jenseits der Verbotszonen zur Vorsicht. Brennbare Gegenstände sollten an Silvester von Balkonen oder Terrassen weggeräumt werden. Zudem sollten Fenster und Türen geschlossen werden.