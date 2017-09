Rottweil Initiative rückt Fluss in den Fokus

Eine Wanderung auf dem Neckar-Panoramaweg, angeboten von der Tourist-Information und dem Schwäbischen Albverein, führt von 14 bis 16 Uhr mit herrlichen Ausblicken auf die Schwäbische Alb, das Dissenhorn und das Panorama der Stadt romantisch am Neckar entlang nach Göllsdorf und über die Hochfläche zurück. Treffpunkt ist bei der ENRW an der Kreuzung Tafelgasse/In der Au. Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Rundgang im Gewerbepark Neckartal bietet von 14 bis 15.30 Uhr Einblicke in ein interessantes Kapitel Rottweiler Industriegeschichte: von der Pulverherstellung unter Max von Duttenhofer über die Kunstseidenfabrik bis zur Nutzung des Areals in heutiger Zeit. Treffpunkt ist am Kraftwerk, Neckartal 68. Die Teilnahme ist kostenlos.

Bei der Stadtführung durch Rottweils historische Innenstadt lernen Teilnehmer 2000 Jahre Stadtgeschichte der ältesten Stadt Baden-Württembergs kennen. Treffpunkt zu dieser kostenlosen eineinhalbstündigen Führung ist um 14 Uhr an der Tourist-Information, Hauptstraße 21.

Die Initiative "Neckartalradweg" schließt sich mit der Aktion "Neckarthon" an, einem Triathlon aus Radeln, Kultur und Erlebnissen. An unterschiedlichen Stationen entlang des Neckartalradweges kann sich der Radler Stempel geben lassen und damit an einer Verlosung teilnehmen.

Weitere Informationen: www.unser-neckar.de www.neckartalradweg-bw.de Rottweiler Tourist-Info, Telefon 0741/49 42 81