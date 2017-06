Rottweil Industriedenkmal für Hochschüler

Die mechanische Werkstatt der ehemaligen Pulverfabrik ist eine historische Industriehalle. Der Stahlbetonbau fällt auf durch seine großzügigen und zugleich feingliedrigen Fenster. In seinem Hauptbau wirke die Halle wie eine dreischiffige Basilika. Um das technische Industriedenkmal neu nutzen zu können, müsse die Gebäudehülle dringend renoviert werden. Dach, Mauerwerk und der bauzeitliche Putz gehörten ebenso dazu wie die historischen Metallfenster, die es zu erhalten und zu restaurieren gelte. Kastenfenster sorgten für eine Wärmedämmung zur energetischen Ertüchtigung.

Die Mechanische Werkstatt soll künftig durch den Einbau von Büroräumen an die Hochschule Furtwangen University (HFU) vermietet werden und den Hochschülern als Studienzentrum dienen. Damit findet ein historisches Industriedenkmal auch in der heutigen Zeit eine zeitgemäße Nutzung. Aus Sicht der Denkmalpflege sei die ehemalige Pulverfabrik ein herausragendes Beispiel für eine gelungene Wiederbelebung eines brachliegenden Kulturdenkmals. Es sei ein Beispiel dafür, dass ein gemeinsames Bemühen von Landesdenkmalamt, Betrieben und Architekten Kulturdenkmale erhalten und mit neuem Charme auch in der Gegenwart genutzt werden könne. Nach ihrem Motto "Bürger retten Denkmale" fördert die Denkmalstiftung insbesondere private Initiativen und gemeinnützige Bürgeraktionen, die sich für den Erhalt von Kulturdenkmalen im Land engagieren. 34 Projekte hat die Stiftung bürgerlichen Rechts allein im Jahr 2016 unterstützt. Seit ihrer Gründung hat sie mehr als 1400 Vorhaben gefördert, um Baudenkmale vor dem Verfall zu retten. Möglich war dies, weil sie neben den Erträgen aus dem Stiftungskapital auch erhebliche Mittel aus der Lotterie "GlücksSpirale" erhält. Für die Förderung und die Öffentlichkeitsarbeit zum Denkmalschutz bleibe die Denkmalstiftung Baden-Württemberg aber mehr denn je auf Spenden angewiesen.