Rottweil Individuelles Lernen

An Stationen können die Kinder Planeten erkunden, Geschichte erfahren, Werkstücke erstellen und mit Stoffen experimentieren. Die Fachbereiche Mathematik, Deutsch und Englisch zeigen ihre kooperativen und individuellen Lernformen auf unterschiedlichen Niveaustufen sowie systematische Lernberatungen. Gemeinsamer Unterricht mit Inputs, soziales Lernen als Unterrichtsfach (KlaG) sowie die Leistungsrückmeldung werden Eltern ebenfalls vorgestellt.

Die Gemeinschaftsschule Rottweil sieht sich neben der Realschule und den Gymnasien mit ihrem pädagogischen Konzept und der besonderen Unterrichtskultur sehr gut aufgestellt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Während die Realschule zukünftig neben dem mittleren Niveau, das zum Realschulabschluss führe, auch das grundlegende Niveau mit dem Hauptschulabschluss anbiete, lasse die Gemeinschaftsschule lange offen, ob der Bildungsweg zum Realschulabschluss oder über das erweiterte Niveau über einen neunjährigen Bildungsgang zum Abitur führe (G9).

Doch wie funktioniert das Lernen auf drei Niveaustufen mit Grund-, mittlerem- oder sogar Erweiterten Niveau wie im Gymnasium? Wie gelingt längeres gemeinsames und individualisiertes Lernen als verbindliches Unterrichtsprinzip in einer Lerngruppe? Wie geht die Pädagogik der Gemeinschaftsschule auf die vorhandene Unterschiedlichkeit der Begabungen und Entwicklungen des Kindes ein? Antworten dazu sollen am kommenden Montag auf dem Campus im Himmelreichpark ab 14 Uhr gegeben werden. Die Konrad-Witz-Schule will dort die Besonderheiten der Gemeinschaftsschule erleben lassen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Kinder dürfen sich ihre eigene Waffel backen, es gibt Kaffee und Kuchen. Beim Rundgang durch die Schule bieten die offenen Lern- und Fachräume Mitmachaktionen, und die Info-Theke Einblicke in die Arbeitsweise und Lernkultur der Schule.