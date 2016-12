Rottweil In Taubenplage kommt Bewegung

Dem Engagement der Friseurmeisterin ist es zu verdanken, dass Bewegung in die Rottweiler Taubenproblematik kommt. Die "Plage" durch die Vögel verärgert – wie mehrfach berichtet – viele Hausbesitzer. Die Dächer in der Innenstadt sind bei den Tauben beliebte Nist- und Brutstätte, die damit verbundenen Verunreinigungen treiben manchen Bewohner zur Verzweiflung. Auch die Stadt zeigte sich in der Vergangenheit zwar bemüht – im Grunde aber recht hilflos.

Arzu Paj konnte dem Ganzen nicht länger zusehen und wurde selbst aktiv. Sie hat sich intensiv mit dem Thema Tauben beschäftigt und weiß: Die Tiere sind heimatverbunden, sie lassen sich nicht verscheuchen – die einzige Möglichkeit, ihre Population einzudämmen ist es, ihre Eier gegen Attrappen auszutauschen. "Der Mensch hat aus dem einstigen Wildvogel ein Haustier gemacht. Und jetzt muss es der Mensch eben auch wieder richten", sagt sie.

In den Taubenhäusern, die die Stadt vor geraumer Zeit zu diesem Zweck installiert hat, haben die Vögel allerdings nur zögerlich oder gar nicht gebrütet. Mit dem neuen Taubenschlag in der Oberen Hauptstraße, direkt im "Wohngebiet" der Tiere also, soll das anders werden. Arzu Paj stieß mit ihrem Plan beim Rottweiler Tierschutzverein auf offene Ohren. Und auch die Volksbank stieg mit ein und stellte ihren großen Dachboden zur Verfügung. "In anderen Städten wird das ja schon erfolgreich praktiziert", weiß Bereichsleiter Christian Bühl. Man hoffe nun, dass andere Hausbesitzer nachziehen, um die Taubenproblematik in den Griff zu bekommen.