Rottweil In Szene gesetzt: "So schön hat man die noch nie gesehen"

Beim Fotografieren entdeckt der 75-Jährige so manch Altbekanntes neu. Wie die Laternen der Rottweiler Zünfte. "So schön hat man die noch nie gesehen", findet er, denn während der Renovierung sind sie im Dominikanermuseum untergebracht, in hellen Räumen und gut sichtbar, während sie im Münster normalerweise dicht an dicht im Halbdunkel stehen.

Die Prozessionen einmal im Monat sowie an Fronleichnam und Christi Himmelfahrt haben ihn schon immer fasziniert, berichtet Hildebrand. Sie bekommen ihren besonders festlichen Charakter "durch die Teilnahme der Zünfte mit ihren Laternen". 30 Laternen bei 15 Zünften sind es insgesamt. "So etwas gibt es meines Wissens nur noch in Rottweil in diesem Umfang."

Jetzt, im Dominikanermuseum, bekam Bertold Hildebrand die aufwändig gearbeiteten Laternen noch ein bisschen genauer zu sehen – und musste sie einfach einzeln fotografieren. Er hat sich entschlossen, den Kunstwerken in einem Fotobuch "Die Laternen der Rottweiler Zünfte" ein weiteres Forum zu bieten.