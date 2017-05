Rottweil In Rottweil fast 30 Prozent aller Fälle

Kreis Rottweil. Beginnen wir mit den guten Nachrichten: Schramberg und Oberndorf, beides Städte mit Sitz eines Polizeireviers im Kreis, weisen eine relativ geringe Häufigkeitszahl auf. Bei dieser Zahl nimmt man die bekannt gewordenen Fälle und rechnet sie auf 100 000 Einwohner hoch. So kann man unterschiedlich große Städte und Gemeinden besser miteinander vergleichen.

Im Präsidiumsbereich Tuttlingen belegt Schramberg mit der zweitniedrigsten Häufigkeitszahl einen Spitzenplatz. Besser ist lediglich St. Georgen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Auch Oberndorf (Platz vier) scheint eine kriminalitätsbefriedete Stadt zu sein. Rottweil weist mit der Zahl 5278 einen höheren Wert auf, liegt indes noch unter dem Landesdurchschnitt von 5599. Dass in der Stadt mehr Straftaten begangen werden, liegt den Angaben der Stadtverwaltungsspitze zufolge auf der Hand. Der Rottweiler Oberbürgermeister Ralf Broß und Bürgermeister Christian Ruf verweisen darauf, dass in der Stadt mit Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, Gastronomie und Schulen eben mehr los sei als in kleineren Gemeinden. Daher sei die Zahl zu erklären und durchaus plausibel. Eine höheres Kriminalitätsaufkommen weisen im Präsidiumsbereich die Städte Villingen-Schwenningen, Freudenstadt, Donaueschingen und Tuttlingen auf, wobei es auffallend ist, dass in Tuttlingen mit 7529 die Kennzahl um fast 2000 höher liegt als im Landesdurchschnitt.

Ein Blick auf die Tabelle der Kriminalitätsentwicklung im Kreis Rottweil lässt ebenfalls einige Ausreißer erkennen: Beispielsweise halbiert sich in Wellendingen die Kriminalität, die Fälle gehen von 168 auf 75 zurück. Am wenigsten Straftaten wurden im vergangenen Jahr in Eschbronn begangen (15), dennoch beträgt der Anstieg 150 Prozent. Rottweil wiederum deckt 28 Prozent aller krimineller Machenschaften ab, während es sich auch in Bösingen, in Dornhan und Fluorn-Winzeln zuletzt merklich sicherer leben lässt als im Jahr zuvor.