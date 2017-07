Rottweil In Klinik keine Börse mehr für Lesestoff

Kreis Rottweil. Als die Schönstattschwestern die Patientenbücherei im Kreiskrankenhaus nicht mehr unter ihre Fittiche nehmen konnten, haben die Evangelische Frauenhilfe und der Katholische Frauenbund 1983 angeboten, die Betreuung der Patientenbücherei in ökumenischer Zusammenarbeit ehrenamtlich zu übernehmen. Der Bücherbestand wurde gesichtet, entrümpelt und erneuert. Die Patienten konnten von nun an nachmittags Bücher in der Bücherei ausleihen. Schon bald verwirklichten die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen auch ihre Idee, mit einem Bücherwagen die einzelnen Stationen zu besuchen und den Patienten die Bücher auch in den Zimmern anzubieten. Zusätzlich konnten sich gehfähige Patienten viermal wöchentlich in der Bücherei Lesestoff aus einer Vielzahl von Büchern besorgen. Der Bücherbestand wurde stetig aktualisiert. Die Frauen pflegten die vielen Bücher und hielten die Karteikarten auf dem Laufenden. Die Verwaltung der Helios-Klinik hatte so keine Arbeit mit der Bücherei. Die 30 Bücherfrauen wurden jährlich zu einem Treffen ins Krankenhaus eingeladen. "Damit wird ihr regelmäßiger ehrenamtlicher Dienst gewürdigt. Sie leisten anerkannte und unersetzbare Hilfe in der ganzheitlichen Betreuung der Patienten." So war es früher zu hören. So ist es auf der Homepage der Heilig-Kreuz-Gemeinde auch (noch) zu lesen.