Rottweil In Fertigungsberufen viele freie Stellen

Beschäftigung in Region weiter deutlich besser als im Landesschnitt

Im Vergleich zum Vorjahr waren im August 590 Männer und Frauen mehr arbeitslos gemeldet. Die Quote betrug vor Jahresfrist 3,2 Prozent. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg stieg die Quote gegenüber Juli um zwei Zehntel auf aktuell 3,9 Prozent. Eine deutliche Zunahme gab es bei den jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren im Vergleich zum Monat Juli. Deren Zahl stieg um 230 oder 29,7 Prozent auf 1315 Personen ohne Job. "Um diese jungen Frauen und Männer werden wir uns intensiv kümmern", betont Faust. "Unser Ziel ist, möglichst vielen von ihnen einen raschen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Schließlich sind dies gut ausgebildete junge Leute, die in der Regel als Fachkräfte am Markt gefragt sind und eine relativ kurze Zeit der Arbeitslosigkeit zwischen zwei Beschäftigungen überbrücken müssen. Das sollte unter den derzeitigen konjunkturellen Bedingungen in der Region auch gelingen. Derzeit werden die meisten Verträge für den September, also für die Zeit nach den Betriebsferien abgeschlossen", sagt Faust zuversichtlich. Darüber hinaus stehen junge Erwachsene ohne berufliche Ausbildung weiterhin verstärkt im Blickpunkt der Agentur für Arbeit Rottweil – Villingen-Schwenningen, des Jobcenters Schwarzwald-Baar-Kreis sowie des Jobcenters Landkreis Rottweil. "Zum einen, weil diese Menschen noch ein Erwerbsleben von 30 bis 40 Jahren vor sich haben, zum anderen, weil die Wirtschaft dringend nach Fachkräften sucht", sagt Faust. So verfolgt auch die Initiative "AusBILDUNG wird was – Zukunftsstarter gesucht" das Ziel, vorhandene Fachkräftepotenziale in der Altersgruppe der 25- bis 35-Jährigen zu mobilisieren und durch Qualifizierung in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dazu sollen vorrangig betriebliche Ausbildungsstellen genutzt werden.

Im Kreis Rottweil steigt Arbeitslosenquote auf 3,1 Prozent