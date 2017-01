Rottweil In Elzach wird der Tag angerufen

Rottweil/Elzach. Der Narrentag ist ein Treffen von Freunden: In Rottweil kommen am 21. und 22. Januar die Mitglieder des Viererbunds zusammen, die Narrenzünfte aus Rottweil, Oberndorf, Überlingen und Elzach. Herzstück und Höhepunkt der Elzacher Fasnet ist das Taganrufen am Fasnetsmontag. Der 1980 verstorbene Elzacher Künstler Erwin Krumm hielt diesen lokalen Fasnetsbrauch um 1930 in Kohlezeichnungen fest, die anlässlich des Narrentags reproduziert wurden.