Rottweil In einem Boot rudert es sich besser

Kreis Rottweil. In der beim Sozialdezernat des Landkreises Rottweil eingerichteten Dienststelle wird Spezialwissen dauerhaft und durchgängig vorgehalten. Leistungen und Anträge nach dem Bundesversorgungsgesetz für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene, im Rahmen der Kriegsopferfürsorge, nach dem Opferentschädigungsgesetz für Opfer von Gewalttaten, nach dem Zivildienstgesetz bei gesundheitlichen Schädigungen durch die Ableistung des Zivildienstes, nach dem Infektionsschutzgesetz, für Personen die einen Impfschaden erlitten haben, nach dem Häftlingshilfegesetz für Personen, die aus politischen Gründen in den ehemaligen Ostgebieten und der früheren DDR in der Haft gesundheitliche Schäden erlitten haben und nach dem strafrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz für Personen, die infolge rechtsstaatswidriger Verfolgungsmaßnahmen oder Verwaltungsentscheidungen in der früheren DDR gesundheitlich geschädigt worden sind, werden zeitnah und fachlich kompetent bearbeitet.

Nachdem sich der Schwarzwaldbarkreis 2011 der Kooperation angeschlossen hat wurde nun der Landkreis Calw im Rahmen einer kleinen Feierstunde als achter Kooperationslandkreis aufgenommen. In seiner Begrüßung zeigte Sozialdezernent Bernd Hamann einmal mehr die Vorzüge der Kooperation auf, die weit über das eigentliche Aufgabenfeld hinaus wirken und auch in anderen Arbeitsbereichen zu guten Arbeitsergebnissen führen.

Landrat Wolf-Rüdiger Michel dankte den beteiligten Landkreisen für das dem Landkreis Rottweil entgegengebrachte Vertrauen und betonte, dass jedes Konzept nur so gut sein könne, wie es von den Mitarbeitern ausgeführt werde. Die Landkreise hätten einmal mehr bewiesen, dass sie in der Lage sind Aufgaben vor Ort über Kreisgrenzen hinweg im Interesse der Bürger zu lösen. Selbst das Spannungsfeld zwischen Bürgernähe und Verwaltungshandeln konnte im Interesse der Antragsteller und Leistungsträger durch eine zuverlässige und effiziente Aufgabenerfüllung hervorragend ausgestaltet werden, so Michel. Der Vertreter des Landkreises Calw, Horst Lipinski, zeigte auf, dass es für den Landkreis Calw aufgrund der guten Arbeitsergebnisse erstrebenswert war, der Kooperation beizutreten und dankte für die Aufnahme.