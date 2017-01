Rottweil In der Innenstadt wird es ziemlich eng

Rottweil. "Nach 14 Jahren ist der Narrentag wieder in Rottweil. Natürlich bringt das einige Veränderungen in der Stadt – und einige Verhinderungen. Das lässt sich nicht vermeiden", weiß Narrenmeister Christoph Bechtold. Besonders für die Innenstadt-Anwohner wird es am 21. und 22. Januar ziemlich eng: Die Straßen werden gesperrt, die Parkplätze fallen weg, und das ausgelassene Feiern in den Besenwirtschaften kann auch die eine oder andere Stunde Schlaf kosten.

Den Narrenzunftmitgliedern ist dies sehr wohl bewusst. Am Donnerstag hatten sie die Anwohner der Kernstadt deshalb zum Infoabend eingeladen, um ihnen das Gesamtkonzept vorzustellen und die wichtigen Fragen im offenen Gespräch zu klären. Bechtold versicherte, dass sich die Narrenzunft um vernünftige und unkomplizierte Lösungen bemüht hat.

"Im Gegensatz zum Narrentag 2003 findet in diesem Jahr am Freitagabend keine offizielle Veranstaltung der Narrenzunft statt. Die Eröffnung ist um 11 Uhr am Samstag", teilte der Narrenmeister mit. Allerdings würden viele Besenwirtschaften und Gastronomiebetriebe bereits am Freitag geöffnet sein. "Es wird was los sein in der Stadt, aber eben nicht so wie letztes Mal mit der offiziellen Eröffnung", versicherte Bechtold.