Rottweil In der alten Heimat den Erstling vorgestellt

Heute lebt die junge Autorin in Berlin und veröffentlichte vor Kurzem ihren ersten Roman "Diese eine Nacht". Weil sie Ende Mai zu Besuch in ihrer alten Heimat war, hatte Senarath angeboten, aus ihrem ersten Roman zu lesen. Diese Gelegenheit wollten sich Schüler und Lehrer der Nell-Breuning-Schule nicht entgehen lassen.

Am vergangenen Mittwoch fanden drei Lesungen vor den Eingangsklassen der Beruflichen Gymnasien sowie den Klassen des Berufskollegs für Gesundheit und Pflege I statt. Das Interesse von Seiten der Schüler war überwältigend. Sie hörten gebannt zu und nutzten anschließend die Möglichkeit, Senarath auch persönliche Fragen zu stellen. So wollten die Schüler wissen, was sie studierte, wie sie auf die Idee kam, einen Roman zu schreiben, oder auch, weshalb sie ihre Hauptfiguren Amina und Sten nannte.

Für die Schüler war es eine gelungene Abwechslung vom Unterrichtsalltag und eine Gelegenheit, die Schüler fürs Lesen und Schreiben zu begeistern.