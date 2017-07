Rottweil In den wild-romatischen Dolomiten                 unterwegs

Die verschiedenen Touren begannen im schönen Pustertal, im Villnösstal, im Tal von St. Ulrich und dem Eisacktal. Die Wanderer genossen Panoramablicke auf die Geislergruppe, den Sellastock bis zum Lang- und Plattkofel, der Geislerspitze, Drei Zinnen, Monte Cristallo und nicht zuletzt den berühmten Rosengarten.

Die sportliche Gruppe stieg auf über die Plätzwiese zum Strudelkopf, zur Geisler Alm bei den berühmten Geisler Spitzen und von St. Christina am Rosengarten entlang über die Pana-Scharte zum Karer See. Die Wanderer, die sich für die leichtere Variante entschieden hatten, schlossen in die Tagestouren noch Besichtigungen in Bozen, Brixen, Kloster Neustift und dem Ritten ein. Zudem ging es über schöne und beeindruckende Höhenwege. Beide Gruppen waren fasziniert von der momentan großflächigen Bergflora mit ihren intensiven Farben.

Am Ende der Woche waren sich alle einige, es waren wunderschöne und beeindruckende Wandertage.