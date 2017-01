Rottweil In Bestand investieren

Rottweil. "Ist es in diesen Tagen vermessen, zu fragen: Was hat Rottweil mit Städten wie Hamburg gemeinsam oder diesen gar voraus?" So äußert sich der CDU-Stadtverband etwas provokativ. Die Antwort: "Wir haben zwar keine Elbphilharmonie, aber mit dem Testturm ein Gebäude, das in seiner Strahlkraft maßstäblich gesehen durchaus vergleichbar ist." Dessen Umhüllung werde von zwei Architekten mit Weltgeltung konstruiert und gestaltet, was auch Interessierte an innovativer Bau- und Ingenieurskunst nach Rottweil locke. Der Turm habe aber ganz im Gegensatz zur Elbphilharmonie keine lang dauernde Planungs- und Genehmigungsphase mit kontinuierlichen Kostensteigerungen hinter sich, sondern sei Dank der privaten Investoren quasi "frei Haus geliefert" worden.