Rottweil Immer Fortschritt im Auge

Kreis Rottweil. Bei der Verbandsversammlung in der Dunninger Festhalle verwies Bernhard Schönemann, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Rottweil, vor zahlreichen Ehrengästen wie Landrat Wolf-Rüdiger Michel, vielen Bürgermeistern, Peter Westhoff vom Polizeipräsidiums Tuttlingen, und Thomas Engeser, Präsident des DRK-Kreisverbandes Rottweil, auf ein arbeitsintensives Jahr.

Kreisbrandmeister Mario Rumpf informierte neben den Entwicklungen zur Digitalfunknutzung insbesondere über das Schulfach "Feuerwehr", das an der gewerblichen Schule im Zollernalb-Kreis seit diesem Schuljahr als Wahlfach Anklang finde. "Eine Idee, die mir sehr gut gefällt".

Landrat Michel dankte dem leistungsstarken Feuerwehrverband mit seinen vielen guten Mannschaften in den Städten und Gemeinden.Und dies alles im Ehrenamt. Nachdem die bisherigen stellvertretenden Kreisbrandmeister Dieter Flügge aus Oberndorf und Eugen Heizmann aus Sulz im Amt bestätigt worden waren, zog auch Kassier Hans-Jörg Rapp eine positive Bilanz. Nach den Kurzberichten der Fachbereichsleiter schlug Ehrenvorsitzender Hermann Schäfer die Entlastung der Vorstandschaft vor, die einstimmig erteilt wurde. Neben den zahlreichen Berichten standen auch Ehrungen auf der Tagesordnung. Bernhard Schönemann und sein Vorgänger, Ehrenvorsitzender Lothar Muhr, baten den Kreisaltersobmann Wolfgang Hof-stetter auf die Bühne. Er wurde für seine jahrelangen Verdienste um die Feuerwehr mit dem Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes in Gold ausgezeichnet. Hof-stetter, der viele Jahre als Kommandant der Feuerwehr Vöhringen wirkte und seit über 20 Jahren im Kreisfeuerwehrverbandsausschuss tätig ist, begleitet seit Jahren auch mit viel Geschick das Amt des Kreisaltersobmanns. Eine weitere Ehrung wurde dem Sulzer Stadtbrandmeister Eugen Heizmann zuteil. Er wurde zum Ehrenmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes Rottweil ernannt. Heizmann beendete im Frühjahr nach über 25-jähriger Mitgliedschaft, in der er unter anderem fünf Jahre den Vorsitz innehatte, seine Arbeit im Verbandsausschuss.