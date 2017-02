Rottweil Im Telekom-Turm herrscht dicke Luft

Vermarktet werden die Flächen im Telekom-Hochhaus von der Firma "Strabag Property und Facility Services", unter deren Regie laut Telekom auch die Sanierungsarbeiten laufen. Infos zu den aktuellen Problemen gibt es auf Nachfrage bei der Strabag allerdings nicht. Man sei lediglich Dienstleister für die Telekom, heißt es.

Im Gebäude an der Steig 27, früher komplett belegt vom damaligen Fernmeldeamt, gibt es rund 2000 Quadratmeter Büroflächen, davon ist rund ein Viertel vermietet, erklärt die Telekom auf Nachfrage. Viele Etagen stehen leer. Die "Strabag" hatte das Objekt "Steig 27" in der Vergangenheit sowohl im Internet als auch mit großen Anzeigen als potenziellen Standort für Büros und Unternehmen beworben. Wer jetzt allerdings über die Homepage der Strabag auf den Link www.steig27.de klickt, landet im Nichts. "Error" – die Seite ist momentan nicht verfügbar.

Ob das Jobcenter an der Steig 27 eine Zukunft hat, sollen die weiteren Maßnahmen gegen die Belästigungen vor Ort zeigen. Ungeachtet dieser Vorgänge verfolgt die Agentur für Arbeit in der Neckarstraße weiterhin ihre Pläne, zurück ins ursprüngliche Arbeitsamts-Gebäude in der Marxstraße zu ziehen. 1999 war die Agentur dort aus Platzgründen ausgezogen und in die ehemalige Uhrenfabrik im Neckartal umgesiedelt. Seither steht das Gebäude gegenüber der Polizeidirektion leer. Versuche, es zu verkaufen, schlugen fehl. Nach Umstrukturierungen innerhalb der Arbeitsagentur will man sich räumlich nun wieder verkleinern. Das Gebäude in der Marxstraße soll dazu umfassend umgebaut werden. Die Bauvoranfrage lag dem Gemeinderat bereits vor. "Die Sache ist im Werden. Wir sind derzeit dabei, den Bauantrag vorzubereiten", erklärt Klaus Helm, Pressesprecher der Agentur für Arbeit. Bis der Umzug konkret wird, dauere es aber noch.

Beim Jobcenter könnte es schneller gehen.