Rottweil Im Kinderzimmer sprießt Marihuana

Eine ganz andere Aussage

Seine Frau erzählte als Zeugin eine andere Geschichte: "Er hat seit 2012 durchgehend selbst angebaut. Ich weiß nicht, von wem er es gekauft haben sollte." Dass ihr Mann deale, stritt sie aber vehement ab: "100-prozentig nicht. Ich hätte sonst doch Geld gesehen". Für die 50 bis 60 in der Wohnung gefundenen Tütchen hatte sie allerdings auch keine Erklärung. Sie habe das Ganze toleriert, weil ihr Mann endlich wieder etwas mit seinem Leben anfangen konnte. Seit dem ersten Polizeikontakt habe er nichts mehr konsumiert. Seitdem habe sich sein Zustand erheblich verschlechtert. Eine Polizistin berichtete: "Ich habe noch nie so einen überwältigenden Marihuanageruch wie dort mitbekommen. Vor der Tür war ein beißender Gestank von Biomüll, wahrscheinlich damit die Nachbarn nichts merken. Der Angeklagte hat uns bereitwillig die Nische mit der Indoorplantage gezeigt. Auch in den Kleiderschränken im Kinderzimmer war ein Gewächshaus.

15,843 Gramm reines THC

Besonders von den Lichtbildern war die Richterin schockiert: "Sie haben die ganze Wohnung verrammelt. Da ist jede Scheibe abgedunkelt, und das auch im allgemeinen Familienbereich. Ihre ganze Wohnung besteht aus einer Plantage. Sie haben es ja sogar an den Wäscheständer zum Trocknen gehängt. Dem Untersuchungsbericht der Polizei zufolge waren Sie in Besitz von 161,5 Gramm Marihuana, im Müll wurden weitere 106,5 Gramm gefunden. Diese Menge ergibt 15,843 Gramm reinen Wirkstoffgehalts und würde 1113 Konsumeinheiten ergeben." Der Angeklagte beteuerte aber: "Nur ich habe das konsumiert. Ich weiß, dass meine Kinder so etwas nicht anrühren." Zwei bis drei Gramm habe er am Tag geraucht.

"Ich habe vom Arzt so viele Medikamente verschrieben bekommen. Die Kliniken hatten den Verdacht auf einen Hirntumor, ich habe Epilepsie und große Erinnerungsschwierigkeiten. Das steht ja auch alles in meinen Attesten und Arztberichten."

Urteil ohne Revision

Der Staatsanwalt plädierte für eine neunmonatige Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf Bewährung, und eine Geldstrafe von 1500 Euro. "Ab sieben Gramm reinen Wirkstoffs reden wir von einer nicht geringen Menge. Mit über 15 Gramm hatte der vorher unbestrafte Angeklagte mehr als das Doppelte." Der Verteidiger stimmte der vorgeschlagene Strafe weitgehend zu, nur die geforderte Geldauflage fand er zu hoch. Verurteilt wurde der 53-Jährigen zu neun Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung. Zusätzlich wurden ihm ein Bewährungshelfer sowie die Geldstrafe von 1500 Euro auferlegt.