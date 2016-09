Rottweil Im KiJu kehrt nach einer langen Pause der Alltag zurück

Der Jugendtreff Kapu im Kapuziner öffnet ab Donnerstag, 15. September, von 17 bis 20 Uhr seine Türen. Für den Monat September und Oktober sind Aktionen geplant. So findet am Freitag, 16. September, ein Abend rund um die Spielkonsole Wii statt. Alle Aktionen sind anmelde- und kostenfrei. Am Halloween-Abend werden Grusel-Snacks und Getränke zum Selbstkostenpreis angeboten. Willkommen sind alle Kinder und Jugendlichen ab zehn Jahren. Die regulären Öffnungszeiten des Jugendtreffs Kapu lauten: Donnerstag bis Samstag 17 bis 20 Uhr (ab zwölf Jahren). Für Jugendliche ab 14 Jahren ist freitags und samstags bis 22 Uhr geöffnet.

In der Folgewoche starten dann die Kinderangebote für alle Sechs- bis Elfjährigen, so wird ab Dienstag, 20. September, 15.30 bis 17.30 Uhr, in der Kinderwerkstatt im Kapuziner gebastelt. Auch in der dortigen Kinderküche geht es ab Mittwoch, 21. September, 15.30 bis 17.30 Uhr, wieder los. Dort backen die KiJu-Mitarbeiter mit den Kindern zum Start ohne Ofen einen leckeren Kuchen.

Die Kinderangebote sind anmeldefrei, ein Kostenbeitrag von 50 Cent pro Nachmittag wird erhoben.