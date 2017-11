Rottweil Im Gerichtssaal ist’s am spannendsten

Es wurde über die aktuellen Anliegen und Probleme gesprochen und die Planungen, vor allem im Bereich Tourismusförderung, wurden vorgestellt. Ebenso interessant war der Tag darauf: Ich begleitete Kreisredaktionsleiter Armin Schulz zu einem Gespräch mit den Inhabern des Zimmertheaters in Rottweil. Später verfasste ich erstmals im Zeitungsprogramm, das auch die Redakteure nutzen, einen Bericht über die Sitzung vom Vortag und deren Themenpunkte – allerdings nur für mich.

Um Informationen für meinen ersten eigenen Zeitungsartikel zu sammeln, besuchte ich am Nachmittag zwei meiner Klassenkameraden in Rottweil und stellte ihnen Fragen zu ihrem Praktikum. Dies wiederholte ich am nächsten Morgen, nachdem ich der Oberndorfer Redaktion einen Besuch abstattete. Ich traf dort weitere Klassenkameraden bei ihrem Praktikum und führte ein interessantes Gespräch – und vor allem das Unterwegssein gefiel mir sehr.

Wertvolle Eindrücke

Zurück in Rottweil begann ich mit dem Schreiben meines Zeitungsartikels, was zuerst eine Herrausforderung für mich war. Es fiel mir aber immer leichter und meine Befürchtung, dass ich der Arbeit nicht gewachsen sein könnte, hat sich nicht bestätigt.

Am spannendsten fand ich jedoch den Donnerstagnachmittag.

Dort begleitete ich einen Redakteur zu einer öffentlichen Gerichtsverhandlung zum Fall des versuchten Mordes in Schiltach am Landgericht Rottweil. Für mich war es sehr hilfreich und interessant zu sehen, was Journalisten in einer Gerichtsverhandlung zu tun haben und wie daraus ein Zeitungsartikel zustande kommt.

Rückblickend war das Bogy-Praktikum für mich sehr beeindruckend und es brachte mir wertvolle Eindrücke und Erfahrungen. Ich lernte den Tagesablauf eines Journalisten kennen, verfasste einen eigenen Zeitungsartikel und habe für meine Zukunft viel Nützliches dazugelernt.

Vor allem weil ich viel unterwegs war, gewann ich an Selbstständigkeit und ich würde auf keine einzige Erfahrung meines Praktikums verzichten wollen.

Ob mein Beruf später genau in dem Bereich einer regionalen Tageszeitung sein wird, kann ich noch nicht sagen. Doch den Alltag eines Redakteurs fand ich sehr faszinierend und ich strebe daher einen Beruf im Journalismus an".