Rottweil Im Gedenken ein wunderbarer Abend

Rottweil (psw). "Entscheidend ist die Freude an der Musik und die Kraft und die Energie, die sie euch zu geben vermag. Von meiner Tochter weiß ich: Musik ist die Nahrung der Seele." Diese Worte richtete Werner Guhl wenige Tage vor seinem plötzlichen Tod bei einem Grußwort an die Preisträger beim Wettbewerb "Jugend musiziert". Das waren keine Lippenbekenntnisse eines Verwaltungsmenschen bei einer Sonntagsrede. Aus diesen Worten sprach die große Wertschätzung für das kulturelle Leben in der Stadt, für das der Bürgermeister selbst viele Akzente setzte. Insbesondere die Musik war für Guhl, früher selbst viele Jahre aktives Mitglied in der Bösinger Musikkapelle, eine Herzensangelegenheit. Von dieser leidenschaftlichen Einstellung profitierten viele Musiker und Künstler aus der Rottweiler Kulturszene. Dass jetzt Rottweiler Musiker um den ehemaligen Leiter der städtischen Musikschule, Michael Bayer, und Tochter Julia Guhl (Klarinette) in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Rottweil dieses Gedenkkonzert als posthume Würdigung für das fruchtbare kommunalpolitische Wirken Werner Guhl eindrucksvoll in Szene setzen konnten, ist deshalb nicht verwunderlich. Die beachtliche Vielfalt des Rottweiler Musikspektrums – die Guhl so sehr schätzte – wurde trefflich zum Ausdruck gebracht. Ehemalige Kollegen, persönliche Freunde, Weggefährten, Bürger, die seine kommunalpolitische Arbeit schätzten, kulturell engagierte Menschen, Bekannte aus seiner Heimatgemeinde – ja sogar eine Abordnung aus der italienischen Partnerstadt l’Aquila war angereist – gaben sich die Ehre. Sie alle wollten an einem außergewöhnlichen Ereignis teilnehmen.

Im hinteren Bereich der Kapellenkirche waren zusätzlich zahlreiche Stühle aufgestellt. Schon früh waren am Freitagabend die meisten Plätze besetzt. Das Vokalensemble "Männerstimmen" unter Leitung von Michael Bayer eröffnete mit den Motetten "Repleti sunt" und "Haec est dies" des Renaissance- Komponisten Jacob Handl das Konzert. Dabei wurden die Sänger von einem Bläserquartett der Stadtkapelle (Volker Braun, Simon Busch (beide Trompete), Leo Erath (Posaune) und Martin Heinrichs (Bariton) begleitet. Im weiteren Verlauf brachten die "Männerstimmen" noch "Herr, lehre doch mich..." und "The long day closes" von Arthur Sullivan zu Gehör. An der Orgel musizierten Peter Strasser (Präludium h-moll BWV 544 von Johann Sebastian Bach) und Beate Vöhringer. Letztere intonierte zusammen mit ihrer Tochter Elisabeth (Cello) das jüdische Gebet "Kol Nidrei" des Komponisten Max Bruch. Mutter und Tochter Vöhringer begleiteten zusammen mit der Flötistin Anna-Maria Weber die Sopranistin Sonja Gebert bei der Arie "Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten" von Johann Sebastian Bach. Julia Guhl (Klarinette) und Peter Strasser (Orgel) harmonierten beim "Andante un poco Adagio" aus der Sonate 0p. 120,1, ebenfalls aus der Feder von Johann Sebastian Bach. Als Solistin brillierte die Klarinettistin in dem Bach-Werk "Sarabande". Das Streichquartett der Musikschule Rottweil in der Besetzung Gudrun Hafner (Violine), Daniel Kübler(Violine), Sándor Varga (Viola) und Kristin King-Dom (Violoncello) brachte das "Allegro moderato" aus dem Streichquartett Nr. 7 von Alexander Borodin zu Gehör.

Mit den Jazzstandards "The moon is a harsh mistress" und "Every time we say goodbye" brachten die beiden Freiburger Musikprofessoren German Klaiber (Bass) und Roland Pfeiffer (Gitarre) einen musikalischen Farbtupfer ins Programm. Klaiber untermalte mit seinem Kontrabass auch Hesse-Texte und -Gedichte, die die Schauspielerin Anne Mokinski vortrug.