Rottweil Im Archiv kommt so manches zu Tage

Rottweil. Auch Ehrenkommandant Rainer Müller packt Kisten. Das Archiv, das er seit Jahrzehnten pflegt, muss sorgsam verpackt werden. Und dabei finden sich aber so manche Raritäten in den vielen Schränken. Die Einbauschränke im alten Feuerwehrhaus waren bis vor kurzem noch voll. Über Jahre, oder vielleicht auch Jahrzehnte schlummerte da so manches feuerwehrrelevante Schriftstück, Festschriften, Plakate, Handbücher, Ratgeber, ja und natürlich das Wichtigste: die Dokumentation der unzähligen Einsätze, die die Feuerwehr seit 1980 absolviert hat. Ehrenkommandant Rainer Müller hat jeden Feuerwehrartikel, der in den Rottweiler Zeitungen erschienen ist, säuberlich ausgeschnitten, aufgeklebt, mit Datum versehen und abgeheftet. Da kam so einiges zusammen. 15 bis 20 Leitzordner haben sich in den vergangenen 37 Jahren angesammelt. "Die standen alle bei mir zu Hause. Künftig werden sie im Archivraum der neuen Feuerwache stehen", sagt Müller voller Stolz auf sein Werk.

Weil er sich so sehr dieser Archivarbeit angenommen hat, wird er auch künftig das Archiv der Feuerwehr pflegen. "Die Einsätze sind mit Fotos seit den 1970er-Jahren lückenlos dokumentiert", so Müller. "Dank des Stadtarchivs konnte ich etwa 4000 Dias digitalisieren lassen", sagt er. Das sei ganz wichtig und "von unschätzbarem Wert". Alles könne nachgeschlagen werden. Vom Unfall, über Brände, Nachrufe bis hin zu Festen und Jubiläen. Archivarbeit habe er in seiner aktiven Zeit immer nebenher gemacht, erzählt der Stadtbrandmeister a. D.

"Jetzt bin ich offiziell Archivar", freut er sich, wundert sich aber selbst, was aus den alten Schränken alles zu Tage kommt. So beispielsweise ein Handbuch zum Umgang und zur Pflege von Feuerwehrfahrzeugen. Der Haken daran: das Werk ist gut 30 Jahre alt. Und Gerätewart Hermann Alf muss hier vermutlich nicht nachschlagen, um ein Fahrzeug zu reparieren... Auch ein kleines Heftchen über Löschmittel, das einst Feuerwehrpräsident Albert Bürger verfasste, hat Müller entdeckt. Doch auch dies dürfte zwischenzeitlich eher ins Antiquariat gehören. "Schöne Erinnerungen an alte Feuerwehrzeiten sind es dennoch", sagt Müller und packt es in eine der vielen Umzugskisten.