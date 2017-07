Rottweil Illusion eines Orchesters erweckt

Zweiter Konzertteil in leichterem Stil

In wunderbarer Schönheit interpretierte Kolja Lessing die Fantasia VI in Moll-Tonlage; das fugenartige Grave wurde in singend-vibrierender Höhe entwickelt, mit verspielten Trillern ausgemalt, dazwischen ein sehr bestimmt, in auf- und abfallendem Duktus gehaltenes Presto, in die leicht tänzerisch gespielte Siciliana übergehend, um im Allegro verhalten anmutig zu enden.

Im zweiten Konzertteil sollten sich die Fantasien sieben bis zwölf nach Telemanns Absicht als "Galanterien" erweisen, also in leichterem Stil angelegt sein. Das forderte vom Interpreten keineswegs weniger Konzentration ab, im Gegenteil. Im Allegro der Fantasia VII wechselten sich extreme Tempisteigerungen ab, mit dem hörbaren Effekt als spielte nicht nur eine Geige.

Als herausragende Miniatur erwies sich die h-moll Fantasia. In der weit ausholenden, in schreitendem Rhythmus gespielten Siciliana deutete Lessing den Tanzcharakter dieser Fantasie an. Grandios interpretierte er das Vivace, in kunstvollen Pizzikati-Frasierungen sich singend in höchste Höhen spielend, entstand eine beinahe zerbrechlich wirkende Kunstminiatur. Dass Kolja Lessing auch den vollen Klang seiner Geige auszuschöpfen weiß, wurde im Largo der zehnten Fantasie überdeutlich. Aus der Tiefe des Resonanzbodens aufsteigend erzielte er weich gestrichen transparente Höhen.

Die Schluss-Fantasie in a-moll intonierte Kolja Lessing pointiert kraftvoll und virtuos. Dabei erweckte er die Illusion eines ganzen Orchesters. Es schien, als ob der Solo-Geiger in einen Dialog mit "dem Orchester" eingetreten sei. Brillanter konnte dieses feinsinnig aufgebaute Werk Telemanns nicht übertroffen werden.

Auch die Zugabe "Jägerlied" von Felix Mendelssohn Bartholdy tauchte die ergriffenen Zuhörer in die Illusion fanfarenspielender Hörner zum Jagdaufbruch ein.