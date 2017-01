Rottweil IHK kann nächstes Jahr feiern

Die Vollversammlung verabschiedete in ihrer Wintersitzung in der IHK in Villingen-Schwenningen neben dem Wirtschaftsplan 2017 einstimmig eine überarbeitete und auf den aktuellen Stand gebrachte Wahlordnung.

Auftakt zum 150-jährigen Jubiläum der IHK wird am 8. Februar der traditionelle IHK-Neujahrstreff mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann sein. "Wir leben in einer der stärksten und erfolgreichsten Industrieregionen in Europa. Und unsere IHK durfte unsere Mitgliedsunternehmen in den letzten 150 Jahren auf diesem Weg begleiten. 150 Jahre IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, darauf sind wir schon ein wenig stolz", sagte IHK-Präsident Dieter Teufel.

Als weitere größere Veranstaltung im nächsten Jahr wird die IHK turnusmäßig die Ehrung der besten Auszubildenden in Baden-Württemberg ausrichten. "Industrie 4.0 mit den Veränderungen in der Arbeitswelt, die immer stärkere Globalisierung und die Digitalisierung mit den Auswirkungen nicht nur auf die Industrie, sondern auch auf Handel, Freizeitwirtschaft und den Dienstleitungssektor. Diese Themen werden uns in den nächsten Jahren beschäftigen.