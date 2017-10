Rottweil "Ich habe mit 20 Pfarrern zusammengearbeitet"

Bis er Ende Januar im Gottesdienst offiziell verabschiedet wird, hat der Kirchenpfleger aber noch einiges an Arbeit auf dem Tisch. Zum einen möchte er seine Nachfolgerin gut in ihr Amt einführen und zum zweiten möchte er auch noch einige Bausachen weiter voranbringen. "Die Baumaßnahme in der Predigerkirche möchte ich gerne auch noch abrechnen", verrät er. Bis zum 15. Dezember sollen die Arbeiten in der Kirche wohl abgeschlossen sein. "Wenn alles gut läuft." Auf 940 000 Euro insgesamt beläuft sich die Baumaßnahme in der Predigerkirche, bei der unter anderem die Sakristei umgestaltet, eine neue Heizung sowie eine neue Beleuchtung eingebaut wurden. Und wenn diese Maßnahme finanziell gut abschließe, dann könne man den Blick wieder auf das Gemeindehaus in der Johanniterstraße richten, so Lasarzewski. Denn hier soll nun endlich ein Aufzug eingebaut werden. Ein Gesamtkonzept für das Vorhaben ist bereits erstellt. Allerdings gehe es noch um die Finanzierung.

Viele Veränderungen habe es in seiner Amtszeit im Personalwesen gegeben. "Vor 20 Jahren war es undenkbar, dass jemand in den Kindergärten in Teilzeit arbeitet", erinnert er sich. Heute sei das Alltag. Damals habe er neun erzieherisch tätige Personen "verwaltet". Heute seien es 30. "Und die Arbeitszeitmodelle sind sehr vielfältig", verrät er.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zählen wohl zu den wichtigsten Eigenschaften, die ein Kirchenpfleger mitbringen muss, denn in seiner Amtszeit habe er auch mit 20 Pfarrern zusammengearbeitet, viel Personal in den Kindergärten kommen und gehen sehen, aber auch bei Baumaßnahmen immer wieder mit anderen Personen beim Denkmalamt und Co. zu tun gehabt. "Da ist so einiges zusammengekommen", sagt Lasarzewski. Seinen letzten Arbeitstag hat er am 26. Januar.