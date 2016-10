Rottweil Hunderte Läufer

Rottweil. In wenigen Tagen fällt der Startschuss zum Rottweiler Volksbanklauf. Zum fünften Mal veranstaltet der TSV Rottweil mit Unterstützung durch die Stadt und die Volksbank am Sonntag, 16. Oktober, den Staffellauf, bei dem ein paar hundert Läufer in der Innenstadt unterwegs sein werden. Anders als in den vergangenen Jahren befinden sich Start und Ziel in der Hochbrücktorstraße.