Rottweil Hunde auf Jagd nach WM-Titel

Insgesamt 30 Teilnehmer aus Deutschland, Italien, Russland, Finnland, den USA, Polen, Slowenien, Schweden und Frankreich stellten sich in verschiedenen Disziplinen dem Wettkampf. Als Richter fungierten Hans-Jürgen Radtke, Geert Verlinden aus Belgien und Anton Spindler. Alle Hunde mussten einer gelegten Fährte im Bereich des Winzelner Flugplatzes folgen und ihre Stärken in den Kategorien "Unterordnung" und "Protection" (Schutz) auf dem Rottweiler Vereinsgelände in unmittelbarer Nähe zum Testturm beweisen. Dabei waren nicht nur der mehrfache Weltmeister und Titelverteidiger Dmitry Dudukin mit seinem Hund "Cid vom Rottberg" aus Russland, der über 2500 Kilometer Anfahrtsweg hinter sich gebracht hatte, sondern sogar Charles Hansen und seine Frau mit ihrem Rottweiler "Lakesides Xalbador" aus Las Vegas (USA) angereist. Sie verbindet seit Jahren eine Freundschaft mit Jürgen Teuber, dem stellvertretenden Vorsitzenden und Kassierer der Bezirksgrupppe Süd des allgemeinen deutschen Rottweiler-Klubs (ADRK).

Obwohl dieser zurzeit gesundheitlich angeschlagen ist, lässt er sich die Weltmeisterschaft nicht entgehen. "Ein Freund von mir war als Kampfrichter für eine Ausscheidung in die USA eingeladen worden, und ich bin damals quasi als Übersetzer mitgegangen. So haben wir das Ehepaar Hanson kennengelernt,", erzählt Teuber lachend. Die Hansons seien "super nette Leute". "Seither verbindet uns eine Freundschaft, die natürlich durch das Hobby mit den Rottweiler Hunden noch verstärkt wird."

Überhaupt zieht sich dieses Kameradschafts-Gefühl durch die dreitägige Veranstaltung. Auch wenn das Wetter nicht immer wirklich prickelnd war – die Teilnehmer sind nicht nur wegen des Wettkampfes, sondern mindestens genauso wegen der Kameradschaft zusammengekommen. "Für die Hunde ist das Wetter gut, für den Bierumsatz dürfte es gerne ein bisschen wärmer sein," meint Jürgen Teuber schmunzelnd. Und so versuchen die Veranstalter eben ein paar warme Würste oder Steaks mehr zu verkaufen und bieten zudem heißen Kaffee an.