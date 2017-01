Rottweil Humorvolles fürs Narrenblättle

Damit es dies auch 2017 zustande bringt, braucht die Redaktion des namhafte Presseorgans mit Zunftschreiber Frank Huber, Bodo Schnekenburger und Winfried Hecht lustige Stückle, Schwänke, Possen und Anekdoten – kurz alles, über was die Bürgersleut ein wenig schmunzeln oder so richtig kräftig lachen können.

Bitte skizzieren Sie entsprechende Vorgänge kurz oder arbeiten Sie sie auf einem Stück Papier aus. Auch Gereimtes ist willkommen. Wenn Sie von Fall zu Fall gar ein Foto dazu haben, wird schon die Vorfreude noch heftiger. Bitte vergessen Sie den Absender mit Telefonnummer nicht, falls Rückfragen erforderlich werden. Diskretion wird auf jeden Fall zugesichert. Da die Rottweiler Fasnet "sauber" bleiben will, verzichten Sie jedoch bitte auf allzu viel Hämisches und achten Sie auf die ominöse "Gürtellinie".

Wenn Sie Ihr närrisches Produkt soweit entwickelt haben, befördern Sie es in die Briefkästen der Narrenblättles-Macher oder teilen Sie es in anderer Form an sie oder die Rottweiler Redaktion des Schwarzwälder Boten mit. Dies sollte bald passieren, denn der Schmotzige als Erscheinungstermin des Narrenblättles liegt deutlich vor dem Aschermittwoch und nicht danach.