Kreis Rottweil. Eine 34-jährige Toyota-Fahrerin geriet am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr auf der Autobahn A 81, Fahrtrichtung Stuttgart, nach einem Überholvorgang ins Schleudern und rammte einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Porsche. Während der Toyota gegen die Betonschutzwand prallte, schleuderte der Porsche nach rechts und stieß gegen die rechte Schutzplanke. Anschließend kam die Luxuskarosse laut Polizeimitteilung auf dem Grünstreifen zum Stillstand. Lediglich die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 24 000 Euro. Ein Rettungshubschrauber, der an der Unfallstelle landete, konnte letztlich ohne Verletzte zurückfliegen, so die Polizei.