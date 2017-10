Rottweil Hotel Lamm soll zur Erfolgsgeschichte werden

Wenn die beiden von ihrem neuen Projekt sprechen, spürt man ihnen den Tatendrang förmlich an. "Wir freuen uns riesig, dass wir den Zuschlag bekommen haben", sagen die beiden im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Ihr Konzept habe Inhaber Bernhard Merz überzeugt, der Pachtvertrag sei bereits unter Dach und Fach. Nun ziehe man an einem Strang, um ab 2018 aus dem "Lamm" eine langfristige Erfolgsgeschichte zu machen. Sie sehen dafür beste Vorzeichen, nicht zuletzt, weil der Ruf nach weiteren Hotelzimmern in Rottweil zunehmend lauter wird.

Mit Gästehaus erfolgreich

Den nötigen Rückenwind dafür gibt den beiden außerdem die positive Entwicklung, die ihr "My Home Gästehaus" in Dietingen in den vergangenen zwei Jahren genommen hat. "Die Nachfrage ist groß und unsere Bewertungen in den Online-Portalen sind hervorragend", so Christopher Bier-Nürnberg. Die beiden bieten in einem Einfamilienhaus Zimmer in modernem Stil und Wohlfühlambiente an. Die Zahl der Stammkunden wächst – "irgendwann war klar, dass wir uns vergrößern wollen", so Steven Bier. Über die Wirtschaftsförderung bei der Stadt sei der Kontakt mit Merz zustande gekommen. Dass es mit dem "Lamm" – trotz vieler anderer Interessenten – geklappt hat, ist für sie ein Volltreffer. "In Rottweil tut sich etwas", wissen sie und betonen, dass sie mit anderen Dienstleistern vor Ort zusammenarbeiten wollen.