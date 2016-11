Rottweil Hospizarbeit lernen

Rottweil. Die katholische Erwachsenenbildung im Kooperationsverbund Schwarzwald-Alb-Donau in Zusammenarbeit mit dem Hospiz am Dreifaltigkeitsberg bietet den Ausbildungskurs "Grundqualifikation in der Hospizarbeit" an. Er entspricht dem IGSL-Curriculum "Lehren und Lernen für Sterbende und Trauernde" und soll die Teilnehmer befähigen, Sterbende und ihre Angehörigen angemessen zu begleiten und eine ehrenamtliche Mitwirkung in der Hospizarbeit qualitativ abgesichert vorzubereiten.