Rottweil/Horb Betrügerin bittet um Bewährungsstrafe

Die des Betrugs in neun Fällen schuldig gesprochene Frau bat darum, die Strafe auf Bewährung ausgesetzt zu bekommen. Das Urteil an sich bestätigte sie aber und bekannte sich der Delikte schuldig. Sie hatte trotz eines bereits gegen sie laufenden Verfahrens wiederholt Dinge auf ebay verkauft, das Geld kassiert, dann die angebotene Ware aber nicht geliefert. Die Verbrechen seien immer in Phasen geschehen, wenn es zu Hause schlecht lief, berichtet sie.

Erst im Laufe der Sitzung im Landgericht wurde aus den Aussagen der Angeklagten deutlich: Ihren Vergehen könnte eine psychische Erkrankung zu Grunde liegen. In der Befragung durch Richter Wolfgang Heuer konnte sie sich ihre Motivation für die Verbrechen selbst nicht erklären. Die finanzielle Situation der Frau mache die betrügerischen Vergehen nämlich nicht nötig: Würde man nur ihren allgemeinen Lebenslauf betrachten, sehe alles ganz normal aus, so Heuer. Das Geld habe sie auch gar nicht angerührt, sondern in einer Dose verwahrt, erklärt die Angeklagte. Zurückgegeben habe sie es jedoch auch nicht – trotz der zahlreichen flehenden Bitten der betrogenen Käufer.

Bereits acht mal war die Frau in ihrer Vergangenheit wegen Betruges strafrechtlich belangt worden. "Sie haben bedauerlicherweise nicht dazugelernt.", urteilt Heuer.