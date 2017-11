Rottweil Hohloch neuer Dekanatsleiter

Die Deckelaktion des "Bund der Deutschen Katholischen Jugend" läuft noch bis zum 22. Dezember. Die Deckel können ins katholische Jugendreferat gebracht werden. Gesammelt werden Plastikdeckel, um in verschiedenen Ländern Polioimpfungen zu finanzieren. Die nächste Sozialaktion – geplant für Ende 2018 – steht unter dem Thema "Sternstunden". Dabei sollen Kinder und Jugendliche sowie ältere Menschen gemeinsam Zeit verbringen.

Nächste Aktion bietet "Sternstunden"

Ein weiterer wichtiger Punkt waren Wahlen. Samuel Kleikamp, der das Amt des Dekanatsleiters in den beiden zurückliegenden Jahren innehatte, ließ sich nicht mehr aufstellen. So wurde von der Versammlung Jan-Peter Hohloch aus Sulz gewählt. Außerdem waren fünf Mitglieder für die Projektgruppe Bildung zu wählen. Pia Schaumann, Franziska Jauch, Stella-Maris Weisser, Samuel Kleikamp und Christian Hug entschieden die Wahl für sich und koordinieren damit für das nächste Jahr den Teamerpool und die Bildungsangebote, unterstützt durch das Jugendreferat. Abschließend bekamen die Jugendlichen einen Einblick in die neue Internetseite, die in den nächsten Wochen online gehen soll. Zum Schluss stellte sich die Pfadfinderschaft Sankt Georg aus Rottweil vor.