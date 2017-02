Rottweil Hohe Sangeskunst an außergewöhnlichen Ereignissen

In näherer Zukunft ist die Aufführung der "Matthäuspassion" von Heinrich Schütz am Karfreitagnachmittag zur Todesstunde Jesu geplant. Dieses Werk ist Höhepunkt und Gipfelwerk einer ganzen Musikepoche und unterstreicht die große Meisterschaft des Komponisten im Umgang mit der deutschen Sprache.

Oratorischer Höhepunkt für den Chor ist im Herbst die Aufführung des "Stabat Mater" von Karl Jenkins. Es ist eine Art Weltmusik und wird in lateinischer, altgriechischer, aramäischer, hebräischer und auch arabischer Sprache gesungen. Den Solopart der Alt- und Ethnostimme übernimmt die Jazzsängerin Jeschi Paul. Ein großes Sinfonieorchester steht dem Chor zur Seite. Die Proben beginnen nach den Osterferien. Die Aufführung ist am Volkstrauertag, 19. November.

Weitere wichtige Termine für den Chor der Predigerkirche ist das Singen im Gottesdienst am 19. Februar, am Tag der Einweihung der Synagoge mit hebräischen Liedern, die Investitur der neuen Pfarrerin Annegret Künstel und das offene Singen im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Reformation und Musik" am 14. Mai. Das Motto heißt: "So klingt Reformation – ein Abend für jede Stimme".