Rottweil Hoffmeyer sieht sich der Region verbunden

Das Modehaus Hoffmeyer ist seit fast 100 Jahren Arbeitgeber in der Region. Es wurde 1920 von Karl Hoffmeyer gegründet. Seither entwickelt sich das Familienunternehmen ständig weiter. Daraus sind im Laufe der Zeit sechs Ladengeschäfte entstanden: Hoffmeyer Oberndorf (Damen- und Herrenmode, Wäsche); Modeneck Sulz und Rottweil (Damenmode); Trendhouse H2 Oberndorf (Damenmode); Max Rottweil (Männermode) und Stilecht Rottweil (Damenmode).

"Ein gut durchdachtes und modernes Warensortiment zu fairen Preisen anzubieten, war und ist seit jeher unser Leitspruch", so Geschäftsführerin Gisa Wehner. Hoffmeyer sehe sich nicht nur der Tradition, sondern auch der Nachhaltigkeit verpflichtet. Das kontinuierliche Bereitstellen von Ausbildungsplätzen sorge für einen steten Zufluss an gut geschulten Fachkräften.

Nun stehe der nächste strategisch konsequente Schritt an, die Aktivitäten in der Region auszudehnen. Modehaus Hoffmeyer möchte im Herzen von Rottweil in der Hauptstraße 28 ein Geschäft eröffnen. Man wolle die Chance ergreifen, in Rottweil das Modeangebot zu ergänzen und zu erweitern. Auf zwei Stockwerken mit insgesamt rund 1400 Quadratmetern wird Damen- und Herrenmode, gepaart mit persönlicher Beratung präsentiert. Ganz oben entstehen Wohnungen.