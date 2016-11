Rottweil Höchste Konzentration ist gefragt

Und das bedeutet für die Zuschauer, in diesem Fall sind es die Teilnehmer an der Präsentation: Sie hören teilweise längere Monologe, nur unterbrochen durch Fragestellungen und Anmerkungen der Co-Moderatorin und müssen sich mit wissenschaftlichen Theorien auseinandersetzen. Und außerdem wird schnell gesprochen. Und das erfordert von den Zuhörern, vor allem im ersten "Modul" der Präsentation (Akt), das etwas lang geraten ist, beim Zuhören höchste Konzentration.

Jeder, der schon an Fachvorträgen teilgenommen hat, weiß, wie anstrengend es sein kann, wenn über komplexe Themen referiert wird, und man selbst nicht so sehr mit der Materie vertraut ist. Auch nicht jeder kennt sich in der Artenvielfalt der Insekten so aus, um die angeblichen wissenschaftlichen Theorien von Frau Zillkowitz nachvollziehen, geschweige denn für sich selbst prüfen zu können. Doch das spielt letztendlich – dazu später – dann doch keine Rolle, was der Zuhörer zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht weiß.

Hintergrund der Versuche ist eine vom Beratungsunternehmen "Creative Communication Coaching" des Dr. Sülzer (Peter Burri) in Auftrag gegebene Studie mit folgender Fragestellung: Kann eine Stadtplanung soziologisch optimiert werden? Mit dieser Frage haben sich die beiden Sozialwissenschaftlerinnen Bernadette Wack (Jane Frank) und Agnes Zillkowitz (Anne Mokinski) intensiv beschäftigt. Das Ergebnis der Forschungsarbeiten: Es gibt tatsächlich Parallelen im Verhalten bestimmter Insekten und menschlichen Umgangsweisen.

Menschen manipulierbar

Das glaubt zumindest die engagierte und bedingungslos von ihrer Auffassung überzeugte Agnes Zillkowitz, von Anne Mokinski treffend gespielt. Vehement vertritt sie ihre Meinung gegenüber ihrer skeptischen Kollegin Bernadette Wack. Aus Experimenten mit den Insekten ließen sich doch tatsächlich Schlüsse ziehen, wie ein Wohngebiet sozial zusammengesetzt sein soll.

In der Nachbetrachtung zur Präsentation prallen deren unterschiedliche Meinungen aufeinander. Während die eine felsenfest von ihrem wissenschaftlichen Ergebnis überzeugt ist, spricht die andere von "Mumpitz", also von Unsinn. Sie bezweifelt, dass solche Versuche in den Sozialwissenschaften, im Gegensatz zu den Naturwissenschaften, wo "Gesetze" aufgrund von Experimenten nachgewiesen werden, durchgeführt werden können und verwertbare Ergebnisse bringen. "Was machen wir eigentlich da, sind Menschen manipulierbar, wie lange schlucken sie diese Masche", fragt sie kritisch. Sie ahnt wohl, dass Auftraggeber Dr. Sülzer (Peter Burri) etwas ganz anderes beweisen wollte.

Dieser erscheint stets zum richtigen Zeitpunkt auf der Bühne und zieht sein persönliches Fazit. "Es ist absurd, sie haben es durchschaut", fasst er zusammen und freut sich, als sein Experiment aufgeht. Für ihn ist es der Beweis, dass es genügend Menschen gibt, die sich von verbreiteten wissenschaftlichen Theorien, seien sie noch so unsinnig, beeinflussen lassen und ihnen unkritisch gegenüber stehen. Dieses unkritische und festgefahrene Verhalten ist aber auch bei manchen Wissenschaftlern selbst anzutreffen.