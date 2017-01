Rottweil Hochschul-Kooperation erfolgreich gestartet

Auch Schüler der Beruflichen Schulen (Technisches Gymnasium Rottweil) haben im Rahmen der Kooperation schon Laborerfahrung gesammelt. Unter der Leitung von Jörg Friedrich fand ein Seminarkurs an einem elektrischen Motorprüfstand statt. In Kürze wird in der neu angemieteten Maschinenhalle das Thema Industrie 4.0 und Robotik bearbeitet werden können.

Im Juli 2016 wurde der Kooperationsvertrag zwischen den Rottweiler Gymnasien und der Fakultät Mechanical and Medical Engineering der Hochschule Furtwangen geschlossen. Die Räume im Neckartal 142 wurden früher von der Firma Münzing Liquid Technologies genutzt.