Rottweil Historische Bürgerwehr: Nach Eklat räumt Peiker Bühne

Eine Entwicklung, die aufmerksame Beobachter der vergangenen Sitzungen nicht überraschen konnte. Schmerzlich war der Verlauf für Peter Peiker und Clemens Drobny dennoch. Peter Peiker steht seit Jahren in der Kritik. Er, der sich als stellvertretender Vorsitzender im formalen Glied hinter dem Vorsitzenden Peter Seemann einreihte, stach als Dreh und Angelpunkt der Bürgerwehr hervor. Von außen betrachtet positiv. Keine Veranstaltung, bei der Peiker nicht an vorderster Front stand. Und die Aufgaben des Vereins sind immens. Seien es die vielen Baustellen auf der Schießanlage, bei der er mitwirkte, die Organisation von Festen, die Finanzierungen, der Kampf um den Kauf des Vereinsheims, die Vorbereitung der Sitzungen oder die alltägliche Arbeit im Vorstand. Peiker war der Macher. Aber er konnte auch loben. Zu jeder Generalversammlung legte er die Liste mit Namen der besonderen Verdienste und Arbeitseinsätze vor und vergaß nie, Peter Seemann seine volle Anerkennung und seinen Respekt zu zollen. Doch so groß das Lob für die einen, so sehr konnte er auch Kritik an die anderen verteilen.

Friedlich waren die Sitzungen daher schon in den letzten Jahren nicht. Die Mitglieder standen auf, wehrten sich mit Wortbeiträgen und entzogen ihm ihre Wahlstimme. Nachsicht, so sagte Eberhard König – einer seiner größten Kritiker – habe es für Peiker nur wegen Peter Seemann gegeben. Doch damit war in der jüngsten Generalversammlung Schluss. Sie kam einer Abrechnung gleich. König erreichte, trotz heftiger Gegenwehr von Peiker, dass der Punkt Verschiedenes vor den Punkt Wahlen gezogen wird. Er verlas Schriftverkehre zwischen Peiker und Mitgliedern, die das Ansehen des stellvertretenden Vorsitzenden diskreditierten. Auf Nachfrage eines langen Weggefährten, ob die Behauptungen der Wahrheit entsprächen, blieb Peiker die Antwort schuldig. Vorbereitet waren indes weiter die Kritiker. Selbst Wahlzettel und Anwesenheitslisten waren eigens mitgebracht worden. Dieter Prirsch, der sich später zur Wahl des Vorsitzenden aufstellen ließ, nahm das Wort "Manipulation" in den Mund, verwahrte sich aber gegen eine derartige Unterstellung. Immer wieder versuchte Peiker das Ruder in der Versammlung an sich zu reißen, versuchte König das Wort zu entziehen, aber der hatte die Mitglieder nach der Bloßstellung längst hinter sich. Selbst Peikers Rechenschafts-Bericht verweigerte die Versammlung mehrheitlich die Entlastung.

Unterstützt von den Ausschussmitgliedern Georg Bucher und Horst Bühner, die Peikers Engagement zwar nicht in Abrede stellten, aber seinen vereinzelten Umgang mit Mitgliedern monierten. Auch Schriftführer Clemens Drobny bekam die Revolte zu spüren. Peiker hatte ihn als Wahlleiter eingesetzt, was von den Mitgliedern aber wieder aufgehoben wurde. Laut Vereinsrecht dürfe nur er als Versammlungsleiter darüber bestimmen, protestierte Peiker. Doch die Mitglieder zitierten Gesetzestexte und gestanden Peiker lediglich das Vorschlagsrecht zu. Da sie einen Wahlleiter aus den Reihen der Amtsträger ablehnten, schlugen sie eigene Kandidaten vor. Da platzte Drobny der Kragen, der sich dem Vorwurf von unlauterem Verhalten bei der letzten Wahl gegenüber sah. "Das kann auch ein gerichtliches Nachspiel haben", empörte er sich. Als Eberhard König schließlich den Wahlleiter und dessen Helfer – einer zog aufgrund der Vorgänge zurück – wählen ließ, trat Peiker endgültig von der Bühne ab. "Die Versammlung wird uns aus der Hand genommen. Das muss man sich mal vorstellen", sagte er und schloss die Tür hinter sich.