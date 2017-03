Rottweil Hinterfragen und nicht alles akzeptieren

Manipulation steht für eine verfälschende Darstellung von Tatsachen, für bewusstes Weglassen, Verändern oder Hinzufügen. So wird uns und auch jüngeren Zuschauern zum Beispiel in Serien wie "Germany’s next Topmodel" ein falsches Bild des "perfekten" Körpers gezeigt. Außerdem wird uns in vielen Kinderserien einen strikten Unterschied zwischen Männer und Frauen erklärt. Es wird uns auch veranschaulicht, wie Männer und Frauen auszusehen haben. Deshalb ist es für viele Leute etwas unnormales, wenn andere Menschen nicht in diese Vorstellung von Mann und Frau passen.

Die Werbung macht uns vor, dass ein Auto, Haus und all diese Dinge als Statussymbole gelten und man mit diesen Sachen identifiziert wird. Wir sollten lernen, sich das eigene Leben nicht von den Medien vorleben zu lassen, selbst zu entscheiden, was man in ethischen, wirtschaftlichen, religiösen oder politischen Themengebieten befürwortet oder ablehnt. Außerdem sollte mehr hinterfragt und nicht alles akzeptiert werden, was uns die Medien aufzeigen, was richtig ist. Die Autorin ist Schülerin der Klasse WG11 der Berufliche Schulen Oberndorf-Sulz