Rottweil Hingebungsvolle Stimmen allüberall

Zu einem musikalischen Höhepunkt gerieten die fünf Solistinnen aus dem Konzertchor mit den Sätzen "O Magnum mysterium" um 1600 und einer Marienhymne aus dem 20. Jahrhundert. Sehr klar und geschlossen hielten die Stimmen klangvoll die Höhe und wechselten pro­blemlos in den zeitgenössischen disharmonischen Hymnus. Das "Ave maria stella" wurde komplettiert durch den ganzen Chor, unisono gelangen die Schlussakkorde zu einfacher Schönheit.

Weich und voller sangen zum Schluss beide Chöre zusammen das schwedische Lied "I Himmelen" sowie stimm- und textsicher das Adventslied "Maria durch ein Dornwald ging". Gemeinde und der gesamte Mädchenchor, begleitet von der Orgel, sangen zusammen das Lied "O Heiland, reiß die Himmel auf", in dem die jungen Sängerinnen, in der Höhe kon­trastierend, über dem Gesang der Gemeinde lagen. Im Schlusslied begleiteten die Bläser in kraftvollen Tempi die Konzertgemeinde.

Langer Beifall belohnte die Sängerinnen der Mädchenkantorei und des Jugendblasorchesters der Musikschule.