Rottweil Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Kreis Rottweil. Einem sogenannten Benzinbettler ist eine Frau am Mittwoch, gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 5500 auf den Leim gegangen. Die Frau war mit ihrem Fahrzeug von Altoberndorf in Richtung Autobahn gefahren. Auf der Strecke wurde die Frau eine männliche Person aufmerksam, die mit einer Landkarte am Fahrbahnrand stand und sie zum Anhalten aufforderte.