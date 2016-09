Rottweil Hilfe wird in Nepal noch viele Jahre notwendig sein

Frank Widmaier gab zunächst einen vielschichtigen Einblick mit hervorragenden Bildern in Land und Leute, um erst danach auf das Erdbeben vom 25. April 2015 und vor allem dessen Auswirkungen überzuleiten. Als passionierter Bergsteiger führte er seine Zuschauer in die Welt der schneebedeckten Gipfel des höchsten Gebirges der Welt. Er berichtete über die friedliche Koexistenz verschiedener Religionen wie Buddhismus oder Hinduismus, sogar Christen leben in Nepal. Es sei das zweitärmste Land Asiens und gehöre zu den zehn ärmsten der Welt, führte Widmaier aus.

Umso schlimmer traf es vor rund anderthalb Jahren ein Erdbeben, das 9000 Todesopfer forderte und rund 800 000 Häuser zerstörte. Die Hilfe habe lange auf sich warten lassen oder sei gar nicht gekommen, denn in den schwer zugänglichen Bergregionen gebe es keine Straßen, alle Dörfer können praktisch nur zu Fuß erreicht werden und Hilfe aus der Luft sei praktisch nicht zu erwarten – ganz Nepal verfüge gerade mal über zwei Rettungshubschrauber, so Widmaier. So hatte er mit anderen Interessenten den Verein "Spenden für Nepal" gegründet und mittlerweile rund 15 000 Euro gesammelt und gespendet.

Dass das Geld genau dahin kommt, wo es hin soll, dafür sorgen Organisationen wie "LiScha Himalaya" (LiScha steht für Licht und Schatten) oder der Verein "Nepali Rotznäschen". Für LiScha Himalaya sind schon mehrfach Anne und Rainer Claußnitzer aus Reutlingen in Nepal tätig gewesen. Mit anderen niedergelassenen Ärzten, Krankenschwestern oder Hebammen koordinieren sie Hilfeleistungen, führen vor Ort Untersuchungen oder Behandlungen durch und schulen weiteres Personal in verschiedenen Dörfern. Sogar Trinkwasseraufbereitungsanlagen für ganze Dörfer sind so schon nach Nepal gekommen. Wobei eine Schwierigkeit zunächst einmal darstellt, die Hilfsgüter wie Medikamente, Verbandszeug, Decken oder Jacken überhaupt vor Ort zu bekommen, denn durch die Unzugänglichkeit des Gebietes muss alles auf dem Rücken von Trägern transportiert werden, die bis zu 100 Kilogramm pro Mann befördern, und das in oft 3000 bis 5000 Metern über Meereshöhe.