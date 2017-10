Rottweil Hilfe für Familien in der Krise

Die ehrenamtlichen Hospizdienstmitarbeiter haben sich innerhalb eines halben Jahres für diesen wichtigen Dienst qualifiziert. Die umfangreiche Schulung befähigt sie nun, Familien in Krisensituationen zu begleiten.

Dank und Respekt

Im Landkreis Rottweil leben laut Statistik zwischen 70 und 80 Familien, in denen ein Kind lebensverkürzend beziehungsweise ein Elternteil lebensbedrohlich erkrankt ist, heißt es in einer Mitteilung. Diesen Familien bietet der Kinder- und Jugendhospizdienst kostenlose Entlastung und Hilfe an.